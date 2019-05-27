Парубий рассказал, когда Рада примет избирательный кодекс

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отметил, что народные депутаты смогут рассмотреть избирательный кодекс до 14 июля до внеочередных выборов Рады. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы парламента, рассмотрение нового избирательного кодекса в ВР может продолжаться около двух недель.

"Мы проходили уже не один масштабный законопроект. Да, я понимаю, что это будет продолжаться больше недели. Возможно, и две недели будет продолжаться. Но я очень рассчитываю на то, что все народные депутаты будут проявлять добрую волю при принятии избирательного кодекса. Я рассчитываю на то, что мы еще в пределах этой сессии, то есть, до 14 июля сможем принять избирательный кодекс", - заявил Парубий.

Как писало РБК-Украина ранее сегодня, по словам Парубия, парламент сможет начать рассмотрение избирательного кодекса на следующей пленарной неделе. Так, спикер поручил профильному комитету подготовить избирательный кодекс к рассмотрению в зале.

Он отметил, что на этой пленарной неделе Рада не успеет начать рассмотрение кодекса из-за отсутствия решения профильного комитета.

Напомним, ранее нардепы отказались голосовать за законопроекты президента Владимира Зеленского, в частности за законопроект о выборах и публичных закупках.