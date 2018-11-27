Парубій розповів, коли підпише закон про воєнний стан

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парубій підпише закон завтра вранці

Голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що підпише закон про воєнний стан завтра вранці, 28 листопада. Про це Парубій заявив у ході брифінгу в Брюсселі.

Парубій зазначив, що наразі він не може підписати закон, оскільки перебуває у Брюсселі.

"Пояснюю, перебуваючи в Брюсселі зараз я не можу підписати. Апарату для підготовки всіх рішень був необхідний день. Протягом сьогоднішнього дня буде підготовлений законопроект. Завтра з самого ранку по поверненні будуть підписані і постанова про призначення виборів і закон про воєнний стан", - заявив Парубій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вдень, 27 листопада, на сайті президента України було опубліковано новий указ Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 30 діб з 14:00 26 листопада.

Як писало РБК-Україна, вчора Рада підтримала введення воєнного стану в 10 областях України терміном на 30 днів, починаючи з 26 листопада.

Відзначимо, спочатку пропонувалося ввести воєнний стан на 60 днів і на всій території України, разом з тим, після обговорення в Раді в закон були внесені зміни.