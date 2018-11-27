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Опубликован новый указ Порошенко о введении военного положения в Украине

Новости » Политика    27.11.2018 - 15:19
Опубликован новый указ Порошенко о введении военного положения в Украине
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Военное положение вводится с 26 ноября на 30 дней

На сайте президента Украины опубликован новый указ Петра Порошенко о введении военного положения в Украине сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, указом №392/2018 Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении с 14:00 26 ноября 2018 года военного положения в Украине сроком на 30 суток - до 14:00 26 декабря 2018 года.

Согласно решению СНБО от 26 ноября, было решено внести изменения в предыдущее решение и сократить срок действия военного положения с 60 до 30 дней.

 

Фото: president.gov.ua

Напомним, вчера, 26 ноября, Верховная рада Украины поддержала введение военного положения в Украине. Согласно принятому документу, военное положение вводится с 14:00 26 ноября в 10 областях Украины: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Отметим, изначально Совет нацбезопасности и обороны предлагал президенту ввести военное положение на всей территории Украины с 26 ноября сроком на 60 дней.

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