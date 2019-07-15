Парубий рассказал, когда подпишет избирательный кодекс

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Главе Верховной рады предоставляется десять дней для подписания документа

Спикер Верховной рады Андрей Парубий подпишет избирательный кодекс в течение 10 дней с даты его принятия. Об этом заявил глава Верховной рады в эфире "5 канала", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, главе Верховной рады предоставляется десять дней для подписания документа.

"10 дней предоставляется главе Верховной рады. В свой срок он будет подписан, я ни разу не нарушал срок. Согласно Конституции, предоставляется 15 дней, когда президент может внести свои предложения и замечания или подписать. Я надеюсь, что он в течение 15 дней, отведенных ему законом подпишет избирательный кодекс", - заявил Андрей Парубий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ранее Парубий заявил, что новый избирательный кодекс по открытым спискам был принят одним единственным голосованием без нарушения закона "О регламенте Верховной рады". Спикер ВР объяснил, что несколько раз происходило лишь голосование за решение вернуться к голосованию за поддержаны поправки.

Кроме того, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что новый кодекс был принят с нарушением регламента ВР. "Когда кодекс принимают с 18 раз... будет Ли он подписан? Бесспорно, он будет проанализирован, потому что мы уже сейчас видим нарушения регламента при принятии этих вещей", - отметил Стефанчук.