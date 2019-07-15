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Парубій розповів коли підпише виборчий кодекс

Новини » Вибори 2019    15.07.2019 - 19:25
Парубій розповів коли підпише виборчий кодекс
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Голові Верховної ради надається десять днів для підписання документу

Спікер Верховної ради Андрій Парубій підпише виборчий кодекс протягом 10 днів з дати його прийняття. Про це заявив голова Верховної ради в ефірі "5 каналу", передає кореспондент РБК-Україна. 

За його словами, голові Верховної ради надається десять днів для підписання документу.

"10 днів надається голові Верховної ради. У свій термін він буде підписаний, я жодного разу не порушував термін. Згідно Конституції, надається 15 днів, коли президент може внести свої пропозиції та зауваження або підписати. Я сподіваюсь, що він протягом 15 днів, які відведені йому законом підпише виборчий кодекс", - заявив Андрій Парубій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що  раніше Парубій заявив, що новий виборчий кодекс за відкритими списками був прийнятий одним єдиним голосуванням без порушення закону "Про регламент Верховної ради". Спікер ВР пояснив, що кілька разів відбувалося лише голосування за рішення повернутися до голосування за підтримані поправки.

Крім того,  представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що новий кодекс був прийнятий з порушенням регламенту ВР. "Коли кодекс приймають з 18 разу... Чи буде він підписаний? Безперечно, він буде проаналізований, тому що ми вже зараз бачимо порушення регламенту при прийнятті цих речей", - зазначив Стефанчук.

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