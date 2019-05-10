Парубий прокомментировал иск о запрете подписывать "языковой закон"

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парубий назвал иск попыткой пророссийского реванша

Председатель Верховной рады Андрей Парубий назвал иск о запрете подписывать "языковой закон" ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного") попыткой пророссийского реванша. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня в средствах массовой информации появилась очень тревожная новость, что какой-то самоназванный институт обратился в Окружной административный суд города Киева с требованием запретить мне подписывать закон о функционировании украинского языка как государственного. По моему убеждению, это циничная попытка пророссийского реванша", - написал он.

По его словам, "пророссийская пятая колонна совершила покушение на закон, который украинцы ждали веками".

Парубий считает, что "они (заявители, - ред.) надеются, что судья примет решение о запрете совершать любые действия, по закону о функционировании украинского языка как государственного, пока вопрос не будет рассмотрен по существу".

Он отметил, что во вторник, 14 мая, на голосование Верховной рады Украины будут поставлены и проваленные постановления об отмене голосования за закон о языке.

"Я убежден, что украинский судья украинского суда, осознавая свою высокую ответственность, не позволит сорвать подписание закона о языке. Ведь он осознает ответственность перед законом, украинским народом и украинской историей", - написал Парубий.

Кроме того, Парубий пообещал не позволить "сорвать подписание закона о функционировании украинского языка". При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу, сказал Парубий.

Напомним, в Окружной административный суд города Киева поступило заявление к спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать "языковой закон" ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного").