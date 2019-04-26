Парубий рассказал, когда подпишет "языковой закон"

Фото: спикер Рады Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Спикер Рады заверил, что нет никакого риска отмены принятого закона

Глава Верховной рады Андрей Парубий подпишет "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" в следующий пленарный вторник, 14 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в парламенте зарегистрировано уже 4 постановления об отмене принятого в четверг закона о государственном языке. В свою очередь первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что 26 апреля в пятницу Рада не будет рассматривать постановления об отмене "языкового закона".

"На следующем пленарном заседании мы безотлагательно рассмотрим все эти постановления. В следующий пленарный вторник мы поставим постановления на рассмотрение. Мы их тут же отменим. На тот момент уже будет полностью подготовлен закон аппаратом. Уже будут все правки сведены. Безотлагательно я подпишу закон о языке, безотлагательно президент Петр Порошенко подпишет закон", - заявил Парубий.

По его словам, нет никакого риска отмены принятого закона "О функционировании украинского языка как государственного".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подпишет "языковой закон", когда документ поступит из Верховной рады. По словам Порошенко, работа над "языковым законом" продолжалась несколько лет, и за это время "из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес".

Как писало РБК-Украина ранее, будущий президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать "языковой закон" после инаугурации. Он уточнил, что намерен убедиться в соблюдении конституционных прав и интересов всех граждан Украины в этом законе.

В четверг, 25 апреля, Верховная рада во втором чтении приняла "языковой закон". Закон регулирует применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, а также в публичных сферах.