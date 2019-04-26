ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Парубий рассказал, когда подпишет "языковой закон"

Новости » Политика    26.04.2019 - 12:13
Парубий рассказал, когда подпишет "языковой закон"
Фото: спикер Рады Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Спикер Рады заверил, что нет никакого риска отмены принятого закона

Глава Верховной рады Андрей Парубий подпишет "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" в следующий пленарный вторник, 14 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в парламенте зарегистрировано уже 4 постановления об отмене принятого в четверг закона о государственном языке. В свою очередь первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что 26 апреля в пятницу Рада не будет рассматривать постановления об отмене "языкового закона".

"На следующем пленарном заседании мы безотлагательно рассмотрим все эти постановления. В следующий пленарный вторник мы поставим постановления на рассмотрение. Мы их тут же отменим. На тот момент уже будет полностью подготовлен закон аппаратом. Уже будут все правки сведены. Безотлагательно я подпишу закон о языке, безотлагательно президент Петр Порошенко подпишет закон", - заявил Парубий.

По его словам, нет никакого риска отмены принятого закона "О функционировании украинского языка как государственного".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подпишет "языковой закон", когда документ поступит из Верховной рады. По словам Порошенко, работа над "языковым законом" продолжалась несколько лет, и за это время "из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес".

Как писало РБК-Украина ранее, будущий президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать "языковой закон" после инаугурации. Он уточнил, что намерен убедиться в соблюдении конституционных прав и интересов всех граждан Украины в этом законе.

В четверг, 25 апреля, Верховная рада во втором чтении приняла "языковой закон". Закон регулирует применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, а также в публичных сферах.

"Языковой закон": ответственность за нарушение отсрочили на 3 года Рада приняла "языковой закон"
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Темы: Заседание Рады
Новости Украины Андрей Парубийукраинский языкЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь