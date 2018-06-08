Парубий призвал мировое сообщество бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 в России

Спикер подчеркнул реальную опасность для граждан быть захваченными в плен

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал все страны мира и всех граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 в России. Об этом он сказал после открытия утреннего пленарного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Россия продолжает агрессию и против Украины, и против Грузии, и против Молдовы. И призываю все страны свободного мира и всех граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. И предостерегаю украинских граждан и граждан цивилизованных стран от поездок в Россию, ведь есть реальная опасность быть захваченными в плен российских террористов", - подчеркнул глава Рады.

Напомним, члены Палаты представителей Конгресса США, республиканка Илеана Рос-Лехтинен и демократка Марси Каптур, внесли на рассмотрение совместную двухпартийную резолюцию по России накануне чемпионата мира по футболу, который должен пройти в этой стране.

В резолюции осуждаются нарушения международных законов и отступление от ценностей Международной федерации футбола (ФИФА). Среди указанных в резолюции фактов нарушений - вторжение в Украину; задокументированные случаи нарушения прав человека; арест и отправка в тюрьму политических активистов и журналистов.