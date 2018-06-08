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Парубий призвал мировое сообщество бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 в России

НовостиПолитика    08.06.2018 - 10:25
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Спикер подчеркнул реальную опасность для граждан быть захваченными в плен

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал все страны мира и всех граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 в России. Об этом он сказал после открытия утреннего пленарного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Россия продолжает агрессию и против Украины, и против Грузии, и против Молдовы. И призываю все страны свободного мира и всех граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. И предостерегаю украинских граждан и граждан цивилизованных стран от поездок в Россию, ведь есть реальная опасность быть захваченными в плен российских террористов", - подчеркнул глава Рады.

Напомним, члены Палаты представителей Конгресса США, республиканка Илеана Рос-Лехтинен и демократка Марси Каптур, внесли на рассмотрение совместную двухпартийную резолюцию по России накануне чемпионата мира по футболу, который должен пройти в этой стране.

В резолюции осуждаются нарушения международных законов и отступление от ценностей Международной федерации футбола (ФИФА). Среди указанных в резолюции фактов нарушений - вторжение в Украину; задокументированные случаи нарушения прав человека; арест и отправка в тюрьму политических активистов и журналистов.

Рада отсрочила вступление в силу отдельных частей закона о ЖКУ Рада создала ВСК для расследования фактов хищения в ВСУ с 2004 по 2017
Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Андрей Парубий, Российская Федерация, чемпионат мира, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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