Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Парубій закликав світову спільноту бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2018 у Росії

НовиниПолітика    08.06.2018 - 10:25
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Спікер підкреслив реальну небезпеку для громадян бути захопленими у полон

Спікер Верховної ради Андрій Парубій закликав усі країни світу та всіх громадян бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2018 у Росії. Про це він сказав після відкриття ранкового пленарного засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Росія продовжує агресію і проти України, і проти Грузії, і проти Молдови. І закликаю усі країни вільного світу і всіх громадян бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії. І застерігаю українських громадян та громадян цивілізованих країн від поїздок у Росію, адже є реальна небезпека бути захопленими в полон російських терористів", - підкреслив очільник Ради.

Нагадаємо, члени Палати представників Конгресу США, республіканка Ілеана Рос-Лехтінен і демократка Марсі Каптур, внесли на розгляд спільну двопартійну резолюцію щодо Росії напередодні чемпіонату світу з футболу, який повинен пройти в цій країні.

У резолюції засуджуються порушення міжнародних законів і відступ від цінностей Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Серед зазначених у резолюції фактів порушень - вторгнення в Україну; задокументовані випадки порушення прав людини; арешт і відправка в тюрму політичних активістів і журналістів.

Рада відстрочила набуття чинності окремих частин закону про житлово-комунальні послуги Рада утворила ТСК для розслідування фактів розкрадання у ЗСУ з 2004 по 2017
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Андрій Парубій, Російська Федерація, чемпионат мира, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся