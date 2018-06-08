Парубій закликав світову спільноту бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2018 у Росії

Спікер підкреслив реальну небезпеку для громадян бути захопленими у полон

Спікер Верховної ради Андрій Парубій закликав усі країни світу та всіх громадян бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2018 у Росії. Про це він сказав після відкриття ранкового пленарного засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Росія продовжує агресію і проти України, і проти Грузії, і проти Молдови. І закликаю усі країни вільного світу і всіх громадян бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії. І застерігаю українських громадян та громадян цивілізованих країн від поїздок у Росію, адже є реальна небезпека бути захопленими в полон російських терористів", - підкреслив очільник Ради.

Нагадаємо, члени Палати представників Конгресу США, республіканка Ілеана Рос-Лехтінен і демократка Марсі Каптур, внесли на розгляд спільну двопартійну резолюцію щодо Росії напередодні чемпіонату світу з футболу, який повинен пройти в цій країні.

У резолюції засуджуються порушення міжнародних законів і відступ від цінностей Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Серед зазначених у резолюції фактів порушень - вторгнення в Україну; задокументовані випадки порушення прав людини; арешт і відправка в тюрму політичних активістів і журналістів.