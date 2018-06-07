В Конгресс США внесли резолюцию о нарушении РФ международных норм накануне ЧМ-2018

Конгрессмены призывают ФИФА изменить правила так, чтобы диктаторы больше не могли проводить престижные мероприятия

Члены Палаты представителей Конгресса США, республиканка Илеана Рос-Лехтинен и демократка Марси Каптур внесли на рассмотрение совместную двухпартийную резолюцию по России в преддверие чемпионата мира по футболу, который должен пройти в этой стране. Об этом сообщает "Голос Америки".

В резолюции осуждаются нарушение международных законов и отступление от ценностей Международной федерации футбола (ФИФА).

Среди указанных в резолюции фактов нарушений - вторжение в Украину; задокументированные случаи нарушения прав человека; арест и отправка в тюрьму политических активистов и журналистов.

"По мере того, как внимание всего мира обращается к чемпионату в России... наша резолюция ясно демонстрирует, что Конгресс не забыл осуществляемую Россией и продолжающуюся кампанию дезинформации, вмешательства в выборы, попрание прав человека и насилие в разных точках мира", - заявила Каптур.

Она добавила, что следует объединиться против "сил тирании" и не подрывать эффективность глобальных санкций в отношении России с помощью наплыва туристов, который, скорее всего, пойдет на пользу лишь "богатым олигархам - друзьям Путина".

"В тот момент, когда внимание мира будет сфокусировано на России, нам нужно постараться обязательно сделать так, чтобы режим Путина нес ответственность и призвать ФИФА изменить свои правила, чтобы диктаторы больше не могли удостаиваться проведения престижных мероприятий", - поддержала коллегу республиканка Рос-Лехтинен.

Инициативу обеих политиков поддержал и член комитета Нижней палаты по международным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгел.

Напомним, комитет Верховной рады Украины по вопросам свободы слова поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в России.