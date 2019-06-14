Парубий передал КСУ заявления нардепов о выходе из коалиции

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

КСУ переданы документы только о выходе тех депутатов, которые написали соответствующие заявления

Глава Верховной рады Андрей Парубий передал в Конституционный суд все заявления народных депутатов о выходе из коалиции. Об этом он заявил на форуме, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий отметил, что передал в суд несколько важных документов.

"Я передал в суд несколько важных документов. Один из них - документ численности двух фракций. Передал и другой документ. Все заявления, которые поступали в аппарат Верховной рады о выходе народных депутатов из коалиции", - заявил Парубий.

Спикер подчеркнул, что в КСУ переданы документы только о выходе тех депутатов, которые написали соответствующие заявления.

"Как коалиция в начале своего образования насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления депутатов, которые писали их о выходе. Если вычесть эти заявления от цифры 302, тоже получается больше, чем 226", - заявил Парубий.

По его словам, в коалицию входило несколько внефракционных нардепов.

"На момент выхода из коалиции" Народного фронта "коалиция существовала и кроме двух фракций в нее входил ряд внефракционных депутатов. У меня нет возможности считать членов коалиции, как нет такой функции и у президента. В КСУ достаточно документальных данных, чтобы можно было четко сделать вывод. и в 2016 году, и в мае до выхода "Народного фронта" в коалиции насчитывалось более 226 депутатов ", - добавил он.

Напомним, 11 июня сообщалось, что Парубий не предоставил КСУ список депутатов коалиции.

РБК-Украина писало, что ранее председатель ВР объявил о выходе фракции "Народный фронт" из коалиции. Тогда он заявил, что в течение одного месяца в Раде должна быть сформирована новая коалиция.