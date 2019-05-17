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Парубий объявил о прекращении существования коалиции

Новости » Политика    17.05.2019 - 10:23
Парубий объявил о прекращении существования коалиции
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парубий объявил о выходе НФ из коалиции

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о выходе фракции "Народный фронт" из коалиции. Об этом он сказал во время открытия утреннего пленарного заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий подчеркнул, что в течение одного месяца в Раде должна быть сформирована новая коалиция.

"Печальная новость. Учитывая заявление председателя депутатской фракции "Народный фронт" о выходе из фракции коалиции... сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной раде восьмого созыва прекратила свою деятельность... В соответствии с положениями Конституции Украины, в течение одного месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной раде должна быть сформирована новая коалиция", - заявил глава парламента.

"Призываю представителей всех фракций и групп начать консультации по поводу формирования новой коалиции. Давайте признаем, это была хорошая коалиция", - отметил спикер Рады.

Напомним, фракция партии "Народный фронт" 17 мая проголосовала за выход из коалиции. Совет фракции единогласно поддержал решение о выходе из коалиции.

Как писало РБК-Украина ранее, появились первые рейтинги партий после президентских выборов. Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее воскресенье, в них были бы готовы принять участие около 80% граждан.  По данным опроса, на сегодняшний день 5%-ный барьер могут преодолеть шесть партий. За НФ проголосовало бы 0,5% граждан.

Добавим также, глава парламентского комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции НФ Сергей Пашинский заявил, что партия "Народный фронт" на сегодня продолжает вести консультации о своем политическом будущем.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины КоалицияАндрей ПарубийВерховная Рада
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