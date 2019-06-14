Парубій надав КСУ заяви депутатів про вихід з коаліції

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

КСУ передані документи лише про вихід тих депутатів, які написали відповідні заяви

Голова Верховної ради Андрій Парубій передав до Конституційного суду усі заяви народних депутатів про вихід з коаліції. Про це він заявив на форумі, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій зазначив, що передав до суду декілька важливих документів.

"Я передав до суду кілька важливих документів. Один з них - документ чисельності двох фракцій. Передав і інший документ. Всі заяви, які надходили в апарат Верховної ради про вихід народних депутатів з коаліції", - заявив Парубій.

Спікер підкреслив, що до КСУ передані документи лише про вихід тих депутатів, які написали відповідні заяви.

"Як коаліція на початку свого утворення нараховувала 302 народних депутати, я передав усі заяви депутатів, які писали їх про вихід. Якщо відняти ці заяви від цифри 302, теж виходить більше, ніж 226", - заявив Парубій.

За його словами, до коаліції входило кілька позафракційних нардепів.

"На момент виходу з коаліції "Народного фронту" коаліція існувала і окрім двох фракцій до неї входив ряд позафракційних депутатів. В мене немає повноваження рахувати членів коаліції, як немає такої функції і у президента. У КСУ є достатньо документальних даних, щоб можна було чітко зробити висновок. І в 2016 році, і у травні до виходу "Народного фронту" в коаліції нараховувалось понад 226 депутатів", - додав він.

Нагадаємо, 11 червня повідомлялось, що Парубій не надав КСУ список депутатів коаліції.

РБК-Україна писало, що раніше голова ВР оголосив про вихід фракції "Народний фронт" з коаліції. Тоді він заявив, що протягом одного місяця у Раді повинна бути сформована нова коаліція.