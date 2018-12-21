Парубий подписал закон о трехлетнем бюджетном планировании

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Документ передан на подпись главе государства

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью главы Верховной рады, направлен на подпись президенту.

Напомним, Парубий 19 декабря заявил, что подпишет данный проект закона в среду после окончания пленарного заседания. Однако закон был подписан лишь в пятницу.

До этого Рада разблокировала подписание законопроекта №8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)".

Как писало РБК-Украина ранее, парламент принял во втором чтении введение трехлетнего бюджетного планирования 6 декабря. Документ создает правовую основу для внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

В Министерстве финансов, комментируя принятие закона, пояснили, что теперь все министерства и госучреждения смогут планировать реформы, понимая свои бюджетные возможности на долгую перспективу.