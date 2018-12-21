Парубій підписав закон про трирічне бюджетне планування

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Документ переданий на підпис главі держави

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект №8044 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (про правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування)". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом глави Верховної ради, направлено на підпис президентові.

Нагадаємо, Парубій 19 грудня заявив, що підпише цей проект закону в середу після закінчення пленарного засідання. Однак закон був підписаний лише в п'ятницю.

До цього Рада розблокувала підписання законопроекту №8044 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (про правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування)".

Як писало РБК-Україна раніше, парламент прийняв у другому читанні введення трирічного бюджетного планування 6 грудня. Документ створює правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування.

У Міністерстві фінансів, коментуючи прийняття закону, пояснили, що тепер всі міністерства і держустанови зможуть планувати реформи, розуміючи свої бюджетні можливості на довгу перспективу.