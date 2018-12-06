В Минфине назвали преимущества трехлетнего бюджетного планирования

Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Это одна из жизненно важных реформ финансового сектора

Министерство финансов Украины призывает народных депутатов поддержать законопроект №8044, который сделает обязательным среднесрочное бюджетное планирование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минфина в Facebook.

Как напомнили в министерстве, Верховная рада рассмотрит законопроект сегодня, 6 декабря.

В случае принятия закона, "министерства и государственные учреждения смогут планировать реформы, понимая свои бюджетные возможности на долгую перспективу", отметили в Минфине.

Например, Министерство здравоохранения может развернуть систему государственных медицинских гарантий, планировать необходимые мероприятия на последующие два года. И не волноваться, что программа запустится, а через год деньги на нее закончятся.

"Переход на трехлетнее бюджетирование - это понимание, каким путем мы планируем двигаться, и что нас ждет за горизонтом", - добавили в Минфине.

Как сообщало РБК-Украина, 23 ноября Верховная рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. До этого она исполняла обязанности министра.

После своего назначения министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Министерство финансов планирует ввести трехлетнее планирование бюджета до конца 2018 года.