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Рада разблокировала подписание закона о трехлетнем бюджетном планировании

Новости » Политика    19.12.2018 - 11:17
Рада разблокировала подписание закона о трехлетнем бюджетном планировании
Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

Отмену решения о принятии закона поддержали всего 49 нардепов

Украинский парламент разблокировал подписание законопроекта №8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)". Постановление об отмене решения Рады поддержали всего 49 нардепов при 226 минимально необходимых, передает корреспондент РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании на голосование поставили постановление об отмене решении Рады о принятии в целом закона о трехлетнем бюджетном планировании, однако оно не набрало достаточного количества голосов. Таким образом, документ теперь могут подписать глава парламента и президент.

Напомним, Рада одобрила введение трехлетнего бюджетного планирования 6 декабря. Документ создает правовую основу для внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

В Министерстве финансов отметили, что теперь все министерства и государственные учреждения смогут планировать реформы, понимая свои бюджетные возможности на долгую перспективу.

"Переход на трехлетнее бюджетирование - это понимание, каким путем мы планируем двигаться, и что нас ждет за горизонтом", - добавили в Минфине.

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