Парубий подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Закон направили на подпись президенту

Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Верховной рады.

Согласно информации на сайте, законопроект уже передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, сегодня, 6 декабря, Верховная рада Украины прекратила действие Договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года. Законопроект №0206 поддержали 277 нардепов.

В пояснительной записке отмечается, что принятие документа не окажет негативное влияние на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства; развитие регионов; рынок труда; общественное здоровья; экологию и окружающую среду; другие сферы общественных отношений.

Срок действия договора о дружбе с РФ заканчивается 31 марта 2019 года. Для непродлении его действия до 30 сентября Украина должна была сообщить РФ о его прекращении. 21 сентября Украина официально уведомила РФ о расторжении договора о дружбе.

Кроме того, представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Украина будет разрывать договоры с Россией, которые являются не актуальными и не используются в международных судах.