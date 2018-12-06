Парубій підписав закон про припинення дії Договору про дружбу з РФ

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Закон направили на підпис президенту

Голова Верховної ради Андрій Парубій підписав закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний портал Верховної ради.

Згідно з інформацією на сайті, законопроект уже переданий на підпис президенту України Петру Порошенку.

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, Верховна рада України припинила дію Договору про дружбу з Росією з 1 квітня 2019 року. Законопроект №0206 підтримали 277 нардепів.

У пояснювальній записці відзначається, що прийняття документа не вчинить негативний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави; розвиток регіонів; ринок праці; громадське здоров'я; екологію і навколишнє середовище; інші сфери суспільних відносин.

Строк дії договору про дружбу з РФ закінчується 31 березня 2019 року. Для непродовження його дії до 30 вересня Україна повинна була повідомити РФ про його припинення. 21 вересня Україна офіційно повідомила РФ про розірвання договору про дружбу.

Крім того,представник президента у Верховній раді Ірина Луценко заявила, що Україна буде розривати договори з Росією, які є не актуальними і не використовуються у міжнародних судах.