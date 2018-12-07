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Парубий подписал закон о предоставлении воинам УПА статуса УБД

Новости » Политика    07.12.2018 - 18:26
Парубий подписал закон о предоставлении воинам УПА статуса УБД
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Законом усиливается соцзащита участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке

Спикер Верховной рады Украины подписал законопроект №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Согласно закону, статус участника боевых действий предоставляется лицам, принимавшим участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в 20 веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и в соответствии с законом "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признанными борцами за независимость Украины в 20 веке.

Порядок же предоставления статуса определяет правительство.

"В пятницу, 7 декабря 2018 года глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон Украины о внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке" (регистрационный номер 8519), принятый Верховной радой накануне в четверг", - говорится в сообщении.

По словам Парубия, это - реализация исторической справедливости.

"Это реализация исторической справедливости. Украинское государство не только признает своих борцов за свободу, а гарантирует им социальную защиту. Героям слава!" - отметил председатель парламента.

Напомним, ранее ВР приняла за основу и в целом законопроект №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, его после нескольких неудачных попыток поддержали 236 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" в сентябре-октябре 2018 года половина респондентов (51%) были согласны с тезисом о том, что во время Второй мировой войны воины ОУН-УПА защищали свою Родину.

Добавим также, Высший административный суд Украины (ВАСУ) 16 января 2013 года признал воинов ОУН и УПА участниками борьбы за независимость Украины.

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Новости Украины Андрей ПарубийУПА
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