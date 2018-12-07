Парубій підписав закон про надання воїнам УПА статусу УБД

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Законом посилюється соцзахист учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті

Спікер Верховної ради України підписав законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Відповідно до закону, статус учасника бойових дій надається особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України в 20 столітті в складі Української повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА) , озброєних підрозділів Організації українських націоналістів і відповідно до закону "Про правовий статус і пам'яті борців за незалежність України в XX столітті" визнаними борцями за незалежність України в 20 столітті.

Порядок же надання статусу визначає уряд.

"У п’ятницю, 7 грудня 2018 року голова Верховної ради України Андрій Парубій підписав закон України про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у XX столітті" (реєстраційний номер 8519), ухвалений Верховною радою напередодні у четвер", - сказано у повідомленні.

За словами Парубія, це - реалізація історичної справедливості.

"Це реалізація історичної справедливості. Українська держава не лише визнає своїх борців за волю, а гарантує їм соціальний захист. Героям слава!" - зазначив голова парламенту.

Нагадаємо, раніше ВР прийняла за основу і в цілому законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті, його після кількох невдалих спроб підтримали 236 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" у вересні-жовтні 2018 роки половина респондентів (51%) були згодні з тезою про те, що під час Другої світової війни воїни ОУН-УПА захищали свою Батьківщину.

Додамо також, Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) 16 січня 2013 року визнав воїнів ОУН і УПА учасниками боротьби за незалежність України.