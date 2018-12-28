Парубий подписал закон о правилах маркировки продуктов

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Закон запрещает вводить потребителей в заблуждение

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №8450 "Об информации для потребителей о пищевых продуктах". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью главы Верховной рады, направлен на подпись президенту.

В частности, закон унифицирует правила предоставления потребителям информации о пищевых продуктах. Устанавливаются общие положения к маркировке пищевых продуктов, действие которых может распространяться на все пищевые продукты или на определенные их категории. Также определены отдельные правила по маркировке определенных видов пищевых продуктов.

Напомним, парламент 6 декабря 2018 года принял во втором чтении законопроект №8450 "Об информации для потребителей о пищевых продуктах". Документ поддержал со второго раза 231 парламентарий (сначала 223).

РБК-Украина также писало, что 4 декабря нардепы отправили на повторное первое чтение в профильный комитет законопроект №8464 "О внесении изменений в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Для принятия закона за основу в сессионном зале не хватило голосов.

Добавим, в мае Рада приняла в первом чтении законопроект №3871 о запрете использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.