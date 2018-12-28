Парубій підписав закон щодо правил маркування продуктів

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Закон забороняє вводити споживачів в оману

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів про харчові продукти". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом глави Верховної ради, направлений на підпис президентові.

Зокрема, закон уніфікує правила надання споживачам інформації про харчові продукти. Встановлюються загальні положення щодо маркування харчових продуктів, дія яких може поширюватися на всі харчові продукти або на певні їх категорії. Також визначені окремі правила щодо маркування певних видів харчових продуктів.

Нагадаємо, парламент 6 грудня 2018 року прийняв у другому читанні законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів про харчові продукти". Документ підтримав з другого разу 231 парламентар (спочатку 223).

РБК-Україна також писало, що 4 грудня нардепи відправили на повторне перше читання у профільний комітет законопроект №8464 "Про внесення змін до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Для прийняття закону за основу в сесійній залі не вистачило голосів.

Додамо, в травні Рада прийняла в першому читанні законопроект №3871 про заборону використання пальмового масла в виробництві харчових продуктів.