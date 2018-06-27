Парубий подписал закон о нацбезопасности

Председатель ВРУ передал закон на подпись Порошенко

Председатель Верховной рады Украины (ВРУ) Андрей Парубий подписал закон о национальной безопасности Украины и передал его на подпись президенту Петру Порошенко. Об этом Парубий написал в своем Twitter.

"Подписал Закон Украины "О национальной безопасности". Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал закон на подпись президенту", - написал он.

Подписал Закон Украины “О национальной безопасности”. Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал Закон на подпись Президенту @poroshenko — Андрей Парубий (@AndriyParubiy) June 27, 2018

Отметим, 21 июня Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №8068 "О национальной безопасности".

Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.

В законе, в частности, уточнен функционал Службы безопасности Украины. Так, определяется, что СБУ является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, что обеспечивает государственную безопасность, осуществляя с неуклонным соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что закон о нацбезопасности дает новые возможности для военного сотрудничества с США.