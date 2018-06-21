Порошенко: закон про нацбезпеку дає нові можливості для військової співпраці з США

Після імплементації закону ЗСУ повною мірою будуть відповідати критеріям членства України в НАТО

Закон про нацбезпеку дає нові можливості для військово-технічної співпраці з союзниками України, передусім з США. Про це заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

"Цей закон (про нацбезпеку, - ред.) вагомий крок на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Це наш стратегічний курс і найближчим часом маю намір закріпити його в Конституції", - заявив Порошенко, додавши, що закон створює нові можливості для військово-технічної співпраці, передусім з США і "це стосується і постачання сучасних оборонних озброєнь, і не лише "Джавелінів".

Порошенко також зазначив, що закон про нацбезпеку впроваджує передові світові стандарти в українській армії, у діяльність спецслужб і правоохоронних органів України.

"Він (закон про нацбезпеку, - ред.) зміцнює наш воєнний та оборонний потенціал, посилює цивільний контроль за армією, прозорість оборонного бюджету. Коли ми імплементуємо цей закон, Збройні сили України і увесь безпековий сектор повною мірою будуть відповідати критеріям членства України в НАТО", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада схвалила закон про нацбезпеку.