Парубій підписав закон про нацбезпеку

Голова ВРУ передав закон на підпис Порошенку

Голова Верховної ради України (ВРУ) Андрій Парубій підписав закон про національну безпеку України і передав його на підпис президенту Петру Порошенку. Про це Парубій написав у своєму Twitter.

"Підписав Закон України "Про національну безпеку". Це важливий і рішучий крок до членства України до НАТО. Україна буде в НАТО! Передав закон на підпис президенту", - написав він.

Підписав Закон України “Про національну безпеку”. Це важливий і рішучий крок до членства України до НАТО. Україна буде в НАТО! Передав Закон на підпис Президенту @poroshenko — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) June 27, 2018

Зазначимо, 21 червня Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №8068 "Про національну безпеку".

Закон передбачає реформу сектора нацбезпеки і оборони у відповідності до стандартів НАТО. Документом визначаються і розмежовуються повноваження держорганів у сферах нацбезпеки і оборони. Також визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони.

У законі, зокрема, уточнено функціонал Служби безпеки України. Так, визначається, що СБУ є державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, що забезпечує державну безпеку, здійснюючи з неухильним дотриманням прав і свобод людини і громадянина.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що закон про нацбезпеку дає нові можливості для військової співпраці з США.