Парубій оголосив про вихід Бакуліна, Дунаєва та Іоффе з фракції "Опоблок"

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)

З фракції Опоблок вийшли три детутати

Голова Верховної ради Андрій Парубій оголосив про вихід з фракції "Опозиційний блок" у парламенті народних депутатів Євгена Бакуліна, Сергія Дунаєва і Юлія Іоффе. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Повідомляю про вихід народних депутатів України Бакуліна Євгена Миколайовича, Дунаєва Сергія Володимировича та Іоффе Юрія Яковича зі складу депутатської фракції політичної партії "Опозиційний блок" у Верховній раді України 8-го скликання", - сказав Парубій.

Нагадаємо, 20 листопада співголову фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка і нардепа Сергія Льовочкіна виключили з фракції у Верховній Раді.

20 листопада в Верховній раді України було створено депутатську групу "Опозиційна платформа - За життя", до складу якої увійшли 19 парламентаріїв. У групі будуть два співголови - Юрій Бойко та Вадим Рабинович.

22 листопада народного депутата Вадима Новинського обрали головою фракції "Опозиційний блок" у Верховній раді.