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Парубий назвал условие проведения внеочередной сессии Рады

Новости » Политика    18.07.2019 - 18:45
Парубий назвал условие проведения внеочередной сессии Рады
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер Рады готов согласовать дату проведения сессии при условии правильно оформленного представления от Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий озвучил президенту Владимиру Зеленскому условия проведения внеочередной сессии парламента. Об этом он написал в своем Facebook.

Парубий назвал условие проведения внеочередной сессии Рады

Парубий отметил, что представление президента от 17 июля оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Однако он готов согласовать дату проведения сессии в случае поступления правильно оформленного представления от главы государства.

"Уважаемый господин Зеленский! Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование", - написал глава парламента.

В случае поступления правильно оформленного документа глава парламента утверждает, что обеспечит проведение внеочередной сессии ВР в кратчайшие сроки.

"Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма президента Украины к Верховной раде Украины в соответствие с требованиями закона... Как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведение внеочередной сессии. В случае поступления соответствующего представления, я готов согласовать соответствующую дату проведения внеочередной сессии Верховной рады Украины и безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке", - подчеркнул Парубий.

Напомним, Зеленский направил Парубию письмо с просьбой провести внеочередное заседание Рады 18 июля. В ходе заседания президент предлагал вынести на обсуждение и проголосовать за три законопроекта: о незаконном обогащении, растаможке автомобилей на "еврономерах" и о работе Высшего антикоррупционного суда.

В ответ на это Парубий заявил, что проведение внеочередного заседания Рады после закрытия последнего заседания сессии не предусмотрено законом. "У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной рады Украины", - объяснял глава ВР.

Как писало РБК-Украина, 18 июля Зеленский снова потребовал от спикера ВР Андрея Парубия провести внеочередное заседание Рады. По словам Зеленского, один день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Президент заявил, что отказом Парубий "проявляет преступную бездеятельность".

Зеленский снова попросил Парубия созвать заседание Рады Парубий ответил Зеленскому по внеочередному заседанию Рады
Новости Украины Владимир ЗеленскийАндрей Парубий
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