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Зеленский снова попросил Парубия созвать заседание Рады

Новости » Политика    18.07.2019 - 12:23
Зеленский снова попросил Парубия созвать заседание Рады
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский написал письмо Парубию

Президент Владимир Зеленский снова требует от спикера ВР Андрея Парубия провести внеочередное заседание Рады. Об этом он написал ему в письме, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, один день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Президент заявил, что отказом Парубий "проявляет преступную бездеятельность".

"Согласно Календарного плана проведения десятой сессии Верховной рады Украины восьмого созыва.. десятая сессия длится до 19 июля 2019 года, что было также объявлено вами на пленарном заседании 12 июля 2019 года. Учитывая указанное, прошу выполнить требования действующего законодательства относительно созыва внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины и рассмотрения вопросов, определенных в письме от 16 июля 2019 года", - говорится в письме.

Зеленский снова попросил Парубия созвать заседание РадыФото: письмо-обращение Зеленского к Парубию (facebook.com)

Напомним, ранее председатель Верховной рады Украины ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания парламента 18 июля. Он подчеркнул, что проведение внеочередного заседания Рады после закрытия последнего заседания сессии не предусмотрено законом.

До этого Зеленский направил Парубию письмо с просьбой провести внеочередное заседание Рады 18 июля. В ходе заседания президент предлагал вынести на обсуждение и проголосовать за три законопроекта: о незаконном обогащении, растаможивание автомобилей на еврономерах и о работе Высшего антикоррупционного суда.

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