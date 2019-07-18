Парубій назвав умову проведення позачергової сесії Ради

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер Ради готовий узгодити дату проведення сесії за умови правильно оформленого подання від Зеленського

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій озвучив президенту Володимиру Зеленському умови проведення позачергової сесії парламенту. Про це він написав у своєму Facebook.

Парубій зазначив, що подання президента від 17 липня оформлене не у відповідності з вимогами чинного законодавства. Однак він готовий узгодити дату проведення сесії у випадку надходження правильно оформленого подання від глави держави.

"Шановний пане Зеленський! Змушений знову повторити, що Ваше подання від 17 липня 2019 року було оформлено не у відповідності з вимогами чинного законодавства. Вчора я ввічливо попросив Вас виправити цю помилку. А також надав аргументоване, розгорнуте та вичерпне юридичне обґрунтування", - написав глава парламенту.

У разі надходження правильно оформленого документу глава парламенту запевняє, що забезпечить проведення позачергової сесії ВР у найкоротші строки.

"Якщо Ви насправді хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, Ваш офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа президента України до Верховної ради України у відповідність до вимог закону… Як я вже наголошував, у найкоротші терміни я забезпечу проведення позачергової сесії. У разі надходження відповідного подання, я готовий узгодити відповідну дату проведення позачергової сесії Верховної ради України і невідкладно підписати розпорядження щодо її підготовки", - підкреслив Парубій.

Нагадаємо, Зеленський направив Парубію лист з проханням провести позачергове засідання Ради 18 липня. У ході засідання президент пропонував винести на обговорення і проголосувати за три законопроекти: про незаконне збагачення, розмитнення автомобілів на "єврономерах" і про роботу Вищого антикорупційного суду.

У відповідь на це Парубій заявив, що проведення позачергового засідання Ради після закриття останнього засідання сесії не передбачено законом. "У мене є єдина передбачена законодавством можливість - скликати на вимогу президента України позачергову сесію Верховної ради України", - пояснював голова ВР.

Як писало РБК-Україна, 18 липня Зеленський знову попросив спікера ВР Андрія Парубія провести позачергове засідання Ради. За словами Зеленського, один день роботи парламенту коштує платникам податків 13,3 млн грн. Президент заявив, що відмовою Парубій "проявляє злочинну бездіяльність".