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Парубий назвал ключевые кадровые решения 2018 года

Новости » Политика    28.12.2018 - 21:03
Парубий назвал ключевые кадровые решения 2018 года
Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

За год парламент принял ряд важных кадровых решений

В течение 2018 года парламент принял ряд важных кадровых решений. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время интервью на телеканале "Рада", передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер подчеркнул, что одной из величайших побед 2018 года является обновление состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Большое количество кадровых вопросов мы решили, хотя было достаточно скептиков, которые говорили, что это невозможно. Мы назначили главу Национального банка и уполномоченного по правам человека", - заявил Парубий.

По его словам, в этом году народные депутаты также назначили новый состав Счетной палаты.

"Наконец, мы кардинально обновили кадровый состав Центральной избирательной комиссии. Много было противодействий. Многие говорили, чтобы старая ЦИК осталась. Следующий год это год выборов президентских и парламентских. Для меня крайне важно, чтобы новые украинские выборы проходили с новым составом ЦИК. Я считаю, что это один из важных успехов", - добавил он.

Напомним, для украинского парламента 2018 год был сложным в связи с множеством вызовов и прогнозов о проведении досрочных выборов. По его словам, в этом году распространялись прогнозы о роспуске парламента и досрочных выборах.

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