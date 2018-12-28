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Парубій назвав ключові кадрові рішення 2018 року

Новини » Політика    28.12.2018 - 21:03
Парубій назвав ключові кадрові рішення 2018 року
Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

За рік парламент прийняв ряд важливих кадрових рішень

Протягом 2018 року парламент прийняв ряд важливих кадрових рішень. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час інтерв'ю на телеканалі "Рада", передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер підкреслив, що однією з найбільших перемог 2018 року є оновлення складу Центральної виборчої комісії (ЦВК).

"Велику кількість кадрових питань ми вирішили, хоча було досить скептиків, які говорили, що це неможливо. Ми призначили голову Національного банку та уповноваженої з прав людини", - заявив Парубій.

За його словами, в цьому році народні депутати також призначили новий склад Рахункової палати.

"Нарешті, ми кардинально оновили кадровий склад Центральної виборчої комісії. Багато було протидій. Багато говорили, щоб стара ЦВК залишилася. Наступний рік-це рік виборів президентських і парламентських. Для мене вкрай важливо, щоб нові українські вибори проходили з новим складом ЦВК. Я вважаю, що це один з важливих успіхів", - додав він.

Нагадаємо, для українського парламенту 2018 рік був складним у зв'язку з безліччю викликів і прогнозів про проведення дострокових виборів. За його словами, в цьому році поширювалися прогнози про розпуск парламенту і дострокові вибори.

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