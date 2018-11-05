Парубий назвал главные законопроекты на этой пленарной неделе Рады

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

В четверг Рада сможет рассмотреть изменения в Налоговый кодекс для принятия бюджета-2019

На этой неделе Верховная рада сможет рассмотреть законопроекты о гуманитарном разминировании и изменения в Налоговый кодекс Украины. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий во время заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам председателя ВР, во вторник Рада начнет работу с блока вопросов нацбезопасности и обороны.

"Предлагается, чтобы во вторник мы начали нашу работу с блока вопросов нацбезопасности и обороны. В частности, первый вопрос - закон о разминировании", - заявил Парубий.

Он отметил, что сейчас в ВР зарегистрированы четыре законопроекта о разминировании, которые разрабатывались более года.

"Предлагается также проект закона о прилегающей зоне Украины. Я верю, что этот блок будет иметь общую поддержку в зале. Второй блок на вторник - это блок вопросов аграрной политики. Там шесть вопросов в целом, в том числе и вопросы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС", - добавил глава парламента.

Спикер отметил, что в среду парламент традиционно рассмотрит ратификации международных соглашений.

"В четверг предлагается рассмотреть закон о публичных закупках. Если будут подготовлены комитетом изменения в Налоговый кодекс Украины, есть предложения от правительства, чтобы в четверг мы могли рассмотреть изменения в Налоговый кодекс. Это будет один из важных вопросов в подготовке к принятию бюджета. Таков в общих чертах план на неделю", - сказал Парубий.

Напомним, в этом году парламент может принять проект государственного бюджета на 2019 год раньше, чем в предыдущие годы, о чем Парубий заявил во время заседания согласительного совета в понедельник. Спикер ВР допускает, что принятие бюджета может состояться в конце ноября.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров принял решение продлить работу над бюджетными выводами Верховной рады к проекту госбюджета-2019.