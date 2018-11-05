Правительство продлило срок работы над проектом бюджета

Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Кабмин подаст госбюджет на второе чтение после рассмотрения в комитете налоговых предложений правительства

Кабинет министров Украины принял решение о продлении работы над бюджетными выводами Верховной рады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Как отметили в Минфине, Кабинет министров подаст ко второму чтению проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год" после рассмотрения Комитетом Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты, принятого Кабинетом министров Украины 31.10.2018 и поданного на рассмотрение Верховной рады Украины.

Напомним, что Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2019 год в первом чтении и бюджетные выводы 18 октября. Правительству было поручено подготовить проект закона о государственном бюджете Украины на 2019 ко второму чтению в соответствии с бюджетных выводов и подать его на рассмотрение Верховной Рады Украины в двухнедельный срок.

Как сообщало РБК-Украина, 14 сентября Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2019 год. А уже 21 сентября правительство представило бюджет на 2019 год в Верховной раде.