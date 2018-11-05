ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Правительство продлило срок работы над проектом бюджета

Новости » Экономика    05.11.2018 - 10:26
Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Кабмин подаст госбюджет на второе чтение после рассмотрения в комитете налоговых предложений правительства

Кабинет министров Украины принял решение о продлении работы над бюджетными выводами Верховной рады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Как отметили в Минфине, Кабинет министров подаст ко второму чтению проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год" после рассмотрения Комитетом Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты, принятого Кабинетом министров Украины 31.10.2018 и поданного на рассмотрение Верховной рады Украины.

Напомним, что Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2019 год в первом чтении и бюджетные выводы 18 октября. Правительству было поручено подготовить проект закона о государственном бюджете Украины на 2019 ко второму чтению в соответствии с бюджетных выводов и подать его на рассмотрение Верховной Рады Украины в двухнедельный срок.

Как сообщало РБК-Украина, 14 сентября Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2019 год. А уже 21 сентября правительство представило бюджет на 2019 год в Верховной раде.

Рада выделит более 22 млн грн на систему "Электронный законопроект" Таможенные и налоговые платежи в госбюджет за 10 месяцев выросли на 15%, - ГФС
Новости Украины бюджетКабинет Министров УкраиныВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь