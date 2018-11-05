Рада может принять госбюджет-2019 в конце ноября

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Парубий допускает, что принятие бюджета может состояться в конце ноября

В этом году парламент может принять проект государственного бюджета на 2019 год раньше, чем в предыдущие годы. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий допускает, что принятие бюджета может состояться в конце ноября.

"Мы надеемся, в этом году выйти на принятие бюджета быстрее. Возможно даже в конце ноября", - заявил глава парламента.

Напомним, Кабинет министров принял решение о продлении работы над бюджетными выводами Верховной рады. В Минфине отметили, что Кабмин подаст ко второму чтению проект бюджета-2019 после рассмотрения комитетом ВР по вопросам налоговой и таможенной политики законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты, который был одобрен правительством 31 октября и подан на рассмотрение парламента.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада одобрила проект закона о госбюджете на 2019 год за основу 18 октября. Правительству было поручено подготовить проект закона о государственном бюджете Украины на 2019 год ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами и подать его на рассмотрение Рады в двухнедельный срок.

Так, 14 сентября Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2019 год. А уже 21 сентября правительство представило бюджет на 2019 год в Верховной раде.