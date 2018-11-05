Парубій назвав головні законопроекти на цьому пленарному тижні Ради

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

У четвер Рада зможе розглянути зміни до Податкового кодексу для прийняття бюджету-2019

Цього тижня Верховна рада зможе розглянути законопроекти про гуманітарне розмінування та зміни до податкового кодексу України. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час засідання погоджувальної ради у понеділок, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови ВР, у вівторок Рада розпочне роботу з блоку питань нацбезпеки і оборони.

"Пропонується, щоб у вівторок ми розпочали нашу роботу з блоку питань нацбезпеки і оборони. Зокрема, перше питання - закон про розмінування", - заявив Парубій.

Він наголосив, що наразі у ВР зареєстровано чотири законопроекти про розмінування, які розроблялись більше року.

"Пропонується також проект закону про прилеглу зону України. Я вірю, що цей блок буде мати загальну підтримку в залі. Другий блок на вівторок - це блок питань аграрної політики. Там шість питань загалом, серед них і питання, необхідні для виконання Угоди про Асоціацію з ЄС", - додав очільник парламенту.

Спікер зазначив, що в середу парламент традиційно розглядатиме ратифікації міжнародних угод.

"У четвер пропонується розглянути закон про публічні закупівлі. Якщо буде підготовлено комітетом зміни до Податкового кодексу України, є пропозиції від Уряду, щоб в четвер ми могли розглянути зміни до Податкового кодексу. Це буде одне з важливих питань у підготовці до прийняття бюджету. Такий загалом план на тиждень", - сказав Парубій.

Нагадаємо, в цьому році парламент може прийняти проект державного бюджету на 2019 рік раніше, ніж у попередні роки, про що Парубій заявив під час засідання погоджувальної ради в понеділок. Спікер ВР допускає, що прийняття бюджету може відбутися у кінці листопада.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити роботу над бюджетними висновками Верховної ради до проекту держбюджету-2019.