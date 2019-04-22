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Парубий назвал фракции, которые поддержат "языковой закон"

Новости » Политика    22.04.2019 - 13:20
Парубий назвал фракции, которые поддержат "языковой закон"
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Большинство парламента поддерживает принятие закона

В настоящее время нет рисков не принять "языковый закон " - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного". Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, большинство парламента поддерживает принятие закона.

"Чтобы мы не пугали украинцев, что вдруг закон о языке может быть поставлен под риск. Я могу вам сказать, поддерживает закон о языке: "Блок Петра Порошенко", "Народный Фронт", "Самопомочь" поддерживают закон о языке, "Батькивщина", "Радикальная партия", группа "Воля народа", как минимум 25 внефракционных поддерживают закон о языке", - заявил Парубий.

По его словам, для мобилизации депутатов в зале в день голосования депутатов будут обзванивать.

"Я буду обзванивать каждого из внефракционных", - подчеркнул Парубий.

Ранее Парубий заявил, что Рада будет голосовать за "языковой закон" в четверг, 25 апреля. Депутатам осталось рассмотреть менее 300 поправок к закону. После завершения рассмотрения поправок должен собраться профильный комитет по вопросам культуры и проанализировать, какие правки были провалены.

Отметим, кандидат в президенты, который сейчас лидирует по результатам экзит-полов, Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина отметил, что у него есть вопросы к закону, который регулирует языковые квоты.

Добавим, в случае принятия "языкового закона" комиссия по вопросам украинского языка будет создаваться как отдельный орган исполнительной власти и будет устанавливать стандарты оценки для желающих сдать экзамен. Также институт Уполномоченного по вопросам украинского языка будет создан при Кабинете министров.

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