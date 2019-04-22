Парубій назвав фракції, які підтримають "мовний закон"

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Більшість парламенту підтримує ухвалення закону

Наразі немає ризиків не прийняти "мовного закону " - законопроект "Про функціонування української мови як державної". Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, більшість парламенту підтримує ухвалення закону.

"Щоб ми не лякали українців, що раптом закон про мову може бути поставлений під ризик. Я можу вам сказати, підтримує закон про мову: "Блок Петра Порошенка", "Народний Фронт", "Самопоміч" підтримують закон про мову, "Батьківщина", "Радикальна партія", група "Воля народу", як мінімум 25 позафракційних підтримують закон про мову", - заявив Парубій.

За його словами, для мобілізації депутатів в залі в день голосування депутатів будуть обдзвонювати.

"Я буду обзвонювати кожного з позафракційних", - наголосив Парубій.

Раніше Парубій заявив, що Рада голосуватиме за "мовний закон" у четвер, 25 квітня. Депутатам залишилось розглянути менше 300 поправок до закону. Після завершення розгляду поправок має зібратись профільний комітет з питань культури та проаналізувати, які правки були провалені.

Зазначимо, кандидат у президенти, який зараз лідирує за результатами екзит-полів, Володимир Зеленський у інтерв'ю РБК-Україна зазначив, що у нього є питання до закону, який регулює мовні квоти.

Додамо, у разі прийняття "мовного закону" комісія з питань української мови буде створюватися як окремий орган виконавчої влади і буде встановлювати стандарти оцінки для бажаючих здати іспит. Також інститут Уповноваженого з питань української мови буде створено при Кабінеті міністрів.