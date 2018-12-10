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Парубій розпочав візит до Південної Кореї

Новини » Політика    10.12.2018 - 16:03
Парубій розпочав візит до Південної Кореї
Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Голова Верховної ради проведе зустрічі зі спікером парламенту та головою уряду Південної Кореї

Голова Верховної ради України Андрій Парубій з 10 по 14 грудня 2018 року здійснює офіційний візит до Південної Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу парламенту.

Зокрема, у ході візиту спікер українського парламенту проведе зустрічі зі своїм південнокорейським колегою та головою уряду Південної Кореї.

"У рамках програми офіційного візиту до республіки Корея голова Верховної ради України Андрій Парубій зустрінеться зі спікером Національної Асамблеї Мун Хі-Санг, з прем’єр-міністром Лі Нак-Йон, членами групи дружби "Корея-Україна" Національної Асамблеї на чолі з її головою Чо Ждонг-Сік", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що Парубій відвідає Національний музей Кореї, ознайомиться зі спеціальною виставкою "Корьо: Слава Кореї", побуває у Виставковому центрі Samsung D’Light та у корпорації "Хюндай Мотор Студіо".

"Парубій також візьме участь у Церемонії покладання квітів до Меморіалу жертв "Революції 19 квітня 1960 року", огляне експозицію Музею культурної спадщини, зустрінеться з митрополитом Корейської православної церкви Амвросієм у православному Соборі Святого Миколи Чудотворця", - зазначили у прес-службі ВР.

Нагадаємо, раніше Парубій анонсував, що представники парламентів України і Південної Кореї обговорять питання безвізового режиму між країнами. За словами глави парламенту, на сьогодні Південна Корея є однією з найбільш динамічних економік у світі.

Як писало РБК-Україна раніше, в серпні минулого року посол Республіки Корея в Україні Янг Гу Лі заявив, що Південна Корея підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

Додамо також, товарообіг між Україною і Республікою Кореєю за підсумками першого півріччя 2017 року зріс на 22% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Парубій підписав зміни до Бюджетного кодексу Україна має намір отримати безвіз з Південною Кореєю, - Парубій
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