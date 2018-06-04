Председатель ВР отметил, что надо распланировать повестку дня на три пленарные недели

Спикер парламента Андрей Парубий инициирует совещание с главами комитетов Верховной рады для того, чтобы спланировать рассмотрение законопроектов в последние пленарные недели восьмой сессии Верховной рады. Об этом он заявил в ходе согласительного совета ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я думаю, что в эту среду мы сделаем совещание председателей комитетов и спланируем, какие вопросы будут важнейшими на следующей неделе. Таким образом, чтобы мы смогли спланировать. У нас осталось не так много времени. Фактически три пленарных недели нам надо распланировать, чтобы каждый комитет определил высокие прерогативы, и мы смогли составить план до окончания сессии", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман созвал срочное совещание в Кабинете министров. Ранее сообщалось, что глава правительства планирует в понедельник провести встречи с представителями фракций Верховной рады для обсуждения принятия законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде".