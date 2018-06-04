Голова ВР зазначив, що треба розпланувати порядок денний на три пленарні тижні

Спікер парламенту Андрій Парубій ініціює нараду з головами комітетів Верховної ради для того, щоб спланувати розгляд законопроектів в останні пленарні тижні восьмої сесії Верховної ради. Про це він заявив під час погоджувальної ради ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я думаю, що цієї середи ми зробимо нараду голів комітетів і сплануємо, які питання будуть найважливішими наступного тижня. Таким чином, щоб ми змогли спланувати. У нас залишилось не так багато часу. Фактично три пленарних тижня нам треба розпланувати, щоб кожний комітет визначив найвищі прерогативи, і ми змогли скласти план до закінчення сесії", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман скликав термінову нараду в Кабінеті міністрів. Раніше повідомлялося, що глава уряду планує у понеділок провести зустрічі з представниками фракцій Верховної ради для обговорення прийняття законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд".