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Гройсман созвал срочное совещание в Кабмине

НовостиПолитика    04.06.2018 - 12:55
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Об этом сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко во время согласительного совета в парламенте

Премьер-министр Владимир Гройсман созвал срочное совещание в Кабинете министров. Об этом сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко во время согласительного совета в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я прошу позволить мне отбыть на срочное совещание в Кабинет министров", - заявил Кириленко.

Напомним, ранее сообщалось, что глава правительства планирует в понедельник провести встречи с представителями фракций Верховной рады для обсуждения принятия законопроекта "Об Антикоррупционном суде".

Отметим, что ранее премьер заявил о готовности уйти в отставку в случае, если законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" не будет принят.

Стоит также отметить, что ранее источники РБК-Украина в правительстве сообщали, что Верховная рада Украины на следующей неделе может по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана уволить Александра Данилюка с должности министра финансов.

Данилюк заявил о подготовке основания для его отставки Данилюк пожаловался на Гройсмана послам G7
Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Владимир Гройсман, Вячеслав Кириленко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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