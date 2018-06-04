Гройсман созвал срочное совещание в Кабмине

Об этом сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко во время согласительного совета в парламенте

Премьер-министр Владимир Гройсман созвал срочное совещание в Кабинете министров. Об этом сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко во время согласительного совета в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я прошу позволить мне отбыть на срочное совещание в Кабинет министров", - заявил Кириленко.

Напомним, ранее сообщалось, что глава правительства планирует в понедельник провести встречи с представителями фракций Верховной рады для обсуждения принятия законопроекта "Об Антикоррупционном суде".

Отметим, что ранее премьер заявил о готовности уйти в отставку в случае, если законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" не будет принят.

Стоит также отметить, что ранее источники РБК-Украина в правительстве сообщали, что Верховная рада Украины на следующей неделе может по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана уволить Александра Данилюка с должности министра финансов.