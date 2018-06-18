Парубий инициирует подготовку межпарламентского соглашения между Украиной и ОАЭ

По словам спикера, для Украины очень важно сотрудничество с ОАЭ

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий предложил подготовить и подписать межпарламентское соглашение между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Так, Парубий провел встречу с президентом Всемирного Совета толерантности и Мира, членом парламента ОАЭ Ахмедом Аль-Джарваном и послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом Аль-Каабе.

Спикер Рады отметил, что для Украины очень важно сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами, особенно на парламентском уровне.

"Мы уважаем межпарламентское сотрудничество и парламентскую дипломатию. Парламентский диалог позволит узнать больше о наших странах и выйти на более тесное сотрудничество в различных сферах", - отметил глава ВР и пригласил главу Федерального национального совета Арабских Эмиратов посетить Украину.

Парубий также проинформировал представителей ОАЭ о традиции подписания межпарламентских соглашений, которая улучшает и дополняет межпарламентское сотрудничество, и "предложил подготовить и подписать такой документ между Украиной и ОАЭ".

В свою очередь Ахмед Аль-Джарван отметил, что благоприятные отношения между обеими странами приведут к подписанию такого соглашения. Он также положительно оценил динамику экономических отношений после отмены виз между странами. По мнению Аль-Джарвана, "Всемирный совет толерантности и мира может стать окном, через которое Украина сможет донести свои месседжи в мир".

"В этом контексте очень важным вопросом является представление народа Украины в этой организации", - сказал он.

Парубий предложил делегировать во Всемирный совет народного депутата Украины Ирину Сисоенко, которая является главой группы дружбы с Арабскими Эмиратами для улучшения контактов между парламентами.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами вступил в силу 31 декабря 2017 года. Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме 2 ноября прошлого года в Дубае.