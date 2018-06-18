Парубій ініціює підготовку міжпарламентської угоди між Україною і ОАЕ

За словами спікера, для України дуже важлива співпраця з ОАЕ

Голова Верховної ради України Андрій Парубій запропонував підготувати та підписати міжпарламентську угоду між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ). Про це повідомляє прес-служба ВР.

Так, Парубій провів зустріч з президентом Всесвітньої ради толерантності та миру, членом парламенту ОАЕ Ахмедом Аль-Джарваном та послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом Аль-Каабі.

Спікер Ради зазначив, що для України дуже важлива співпраця з Об’єднаними Арабськими Еміратами, особливо на парламентському рівні.

"Ми поважаємо міжпарламентську співпрацю і парламентську дипломатію. Парламентський діалог дозволить більше дізнатись про наші країни та вийти на тіснішу співпрацю у різних сферах", - наголосив голова ВР і запросив голову Федеральної національної ради Арабських Еміратів відвідати Україну.

Парубій також поінформував представників ОАЕ про традицію підписання міжпарламентських угод, яка покращує і доповнює міжпарламентську співпрацю, та "запропонував підготувати і підписати такий документ між Україною і ОАЕ".

У свою чергу Ахмед Аль-Джарван зазначив, що сприятливі стосунки між обома країнами приведуть до підписання такої угоди. Він також позитивно оцінив динаміку економічних відносин після відміни віз між країнами. На переконання Аль-Джарвана, "Всесвітня рада толерантності і миру може стати вікном, через яке Україна зможе донести свої меседжі у світ".

"У цьому контексті дуже важливим питанням є представлення народу України у цій організації", - сказав він.

Парубій запропонував делегувати до Всесвітньої ради народного депутата України Ірину Сисоєнко, яка є головою групи дружби з Арабськими Еміратами для покращення контактів між парламентами.

Нагадаємо, безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами набув чинності 31 грудня 2017 року. Україна і ОАЕ домовилися про безвізовий режим 2 листопада минулого року в Дубаї.