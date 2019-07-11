Парубий не дал зачитать под стенограмму все поправки в избирательный кодекс

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

В стенограмме выступления с трибуны должны быть зафиксированы все поправки, за которые будут голосовать нардепы

Глава Верховной рады Андрей Парубий прервал докладчика по избирательному кодексу в то время, когда он зачитывал с трибуны поправки перед их повторным голосованием, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава рабочей группы по избирательному кодексу Александр Черненко начал зачитывать с трибуны все номера рекомендованных комитетом поправок перед их переголосование пакетом. После этого зачитывание поправок продолжил член рабочей группы Владислав Голуб.

В свою очередь первый замглавы ВР Ирина Геращенко отметила, что в стенограмме выступления с трибуны должны быть зафиксированы все поправки, за которые будут голосовать депутаты.

"Пожалуйста, господин Голуб, под стенограмму вы сейчас продолжаете читать с той поправки, на которой остановился господин Александр, для того, чтобы мы учли это при итоговом голосовании", - заявляла Геращенко.

Но через некоторое время председатель ВР прервал докладчика по кодексу. Спикер пояснил, что поправок на переголосование слишком много для того, чтобы их все зачитать с трибуны. По его словам, все поправки все равно розданы депутатам.

"Минутку, я посоветовался с юристами... У всех есть розданные номера. Ведь мы их можем читать еще 20 минут. Поэтому все розданные (поправки - ред.), и я объявляю голосовать те номера поправок, которые розданы. Еще попрошу Черненко доложить о переходных положениях пять минут, и мы переходим к голосованию", - заявил Парубий.

Напомним, в ноябре 2017 года Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины". За документ проголосовали 226 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, нардепы завершили рассмотрение всех правок ко второму чтению избирательного кодекса.