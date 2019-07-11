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Парубій не дав зачитати під стенограму всі поправки до виборчого кодексу

Новини » Вибори 2019    11.07.2019 - 11:42
Парубій не дав зачитати під стенограму всі поправки до виборчого кодексу
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

У стенограмі виступу з трибуни  мають бути зафіксовані всі поправки,  за які голосуватимуть нардепи

Голова Верховної ради Андрій Парубій перервав доповідача з виборчого кодексу у той час, коли він зачитував з трибуни поправки перед їх повторним голосуванням, передає кореспондент РБК-Україна.

Так,  голова робочої групи з виборчого кодексу Олександр Черненко почав зачитувати з трибуни всі номери рекомендованих комітетом поправок перед їх переголосування пакетом. Після цього зачитування поправок продовжив член робочої групи Владислав Голуб.

У свою чергу  перший заступник голови ВР Ірина Геращенко наголосила, що в стенограмі виступу з трибуни  мають бути зафіксовані всі поправки,  за які голосуватимуть депутати.

"Будь ласка, пан Голуб, під стенограму ви зараз продовжуєте читати з тієї поправки, на якій зупинився пан Олександр, для того, щоб ми врахували це під час підсумкового голосування", - заявляла Геращенко.

Але через деякий час голова ВР перервав доповідача з кодексу. Спікер пояснив, що поправок до переголосування занадто багато для того, щоб їх усі зачитати з трибуни. З його слів, всі поправки все одно роздані депутатам.

"Хвилинку, я порадився з юристами... У всіх є роздані номери. Адже ми їх можемо читати ще 20 хвилин. Тому всі роздані (правки, - ред.), і я оголошую голосувати ті номери правок, які роздані. Ще я попрошу Черненка доповісти про перехідні положення п'ять хвилин, і ми переходимо до голосування", - заявив Парубій.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №3112-1 "Проект Виборчого кодексу України". За документ проголосували 226 парламентарів.

Як писало РБК-Україна, нардепи завершили розгляд усіх правок до другого читання виборчого кодексу.

Рада пройшла всі правки в новий виборчий кодекс Раді залишилося розглянути менше 1% правок до нового виборчого кодексу
Теми: Засідання Ради
Новини України Порошенко Зеленський Андрій Парубійкодекс
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