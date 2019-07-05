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Парубий дал прогноз на голосование за Избирательный кодекс

Новости » Политика    05.07.2019 - 15:43
Парубий дал прогноз на голосование за Избирательный кодекс
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Каждого депутата будут приглашать отдельно

Глава Верховной рады Андрей Парубий прогнозирует, что за Избирательный кодекс по открытым спискам проголосуют 240 народных депутатов. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, каждого депутата будут прозванивать и лично приглашать на голосование за Избирательный кодекс.

"Предыдущий мой расчет - 240 голосов", - заявил Парубий.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада Украины рассмотрела почти 80% поправок в новый Избирательного кодекса с открытыми списками. Так, нардепы рассмотрели 3640 поправок. Всего же в проект Избирательного кодекса подано 4568 поправок ко второму чтению.

Подчеркнем, финальное голосование за Избирательный кодекс с открытыми списками должен состояться накануне внеочередных выборов в Верховную раду в пленарный четверг 11 июля.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля по старому закону о выборах народных депутатов Украины.

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