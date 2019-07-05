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Парубій дав прогноз на голосування за Виборчий кодекс

Новини » Політика    05.07.2019 - 15:43
Парубій дав прогноз на голосування за Виборчий кодекс
Фото: колаж (РБК-Україна)

Кожного депутата будуть запрошувати окремо

Голова Верховної ради Андрій Парубій прогнозує, що за Виборчий кодекс за відкритими списками проголосують 240 народних депутатів. Про це він сказав під підсумкової прес-конференції передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, кожного депутата будуть прозвонювати і особисто запрошувати на голосування за Виборчий кодекс.

"Попередній мій розрахунок - 240 голосів", - заявив Парубій.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України вже розглянула майже 80% поправок до нового Виборчого кодексу з відкритими списками. Так, нардепи розглянули 3640 поправок. Усього ж у до проекту Виборчого кодексу подано 4568 поправок до другого читання.

Підкреслимо, фінальне голосування за Виборчий кодекс з відкритими списками має відбутися напередодні позачергових виборів до Верховної ради в пленарний четвер 11 липня.

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної ради відбудуться 21 липня за старим законом про вибори народних депутатів України.

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