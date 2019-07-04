Денисова анонсировала новую передачу осужденных с оккупированного Донбасса

Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

В период с 12 декабря 2018 года по 24 мая 2019 года было перемещено 268 граждан Украины

В июле планируется очередное перемещение граждан Украины, которые отбывали наказание на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Как отмечается, Денисова провела встречу с координатором ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Тони Фришем. В ходе встречи стороны обсудили вопросы координации усилий в процессе проведения мониторинга соблюдения прав заключенных по обе стороны линии разграничения, а также перспективы обмена пленными и передачи заключенных с неподконтрольной правительству Украины территории.

"Я сообщила, что с 12 декабря 2018 до 24 мая этого года произошло 6 перемещений граждан Украины, которые отбывали наказание на оккупированной территории Луганской области. В общем, за этот период было перемещено 268 граждан Украины, 49 из которых уже освобождены. В июле планируется очередное перемещение", - отметила Денисова.

Также омбдсмен сообщила, что подобное перемещение с временно оккупированной территории Донецкой области происходило в последний раз в декабре 2018 года.

"Есть еще одна категория наших граждан, которые были приговорены до 2014 года и отбывают наказание на территории Украины. Но материалы их уголовных дел остались на временно оккупированных территориях. Это делает невозможным пересмотр их дел по вновь открывшимся обстоятельствам", - заявила Денисова.

Во время встречи омбудсмен попросила Тони Фриша посодействовать в передаче украинской стороне этих уголовных дел. Координатор СММ ОБСЕ пообещал обратиться к представителям ОРДЛО по решению этого вопроса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация требовала освобождения осужденных на территории Украины убийц, которые не имели никакого отношения к агрессии на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в обмен на освобождение части украинских военнопленных.

Кроме того, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил начать диалог по обмену пленными по принципу "всех на всех".