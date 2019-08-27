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Парубий анонсировал скорое подписание избирательного кодекса

Новости » Политика    27.08.2019 - 12:30
Парубий анонсировал скорое подписание избирательного кодекса
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам нардепа, сейчас открыты все пути для подписания

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что вскоре подпишет избирательный кодекс. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич подписал избирательный кодекс.

"Во время брифинга председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич подписал избирательный кодекс и передал мне. Это значит, что в течение часа-двух мной будет подписан избирательный кодекс. Я об этом сообщу через пресс-службу Верховной рады. Сейчас открыты все пути для подписания. Я очень рассчитываю, что президент Украины его подпишет", - заявил Парубий.

Напомним, 15 июля Парубий заявил, что подпишет избирательный кодекс в течение 10 дней с даты его принятия. При этом Верховная рада одобрила принятие документа еще 11 июля.

"10 дней предоставляется главе Верховной рады. В свой срок он будет подписан, я ни разу не нарушал срок. Согласно Конституции, предоставляется 15 дней, когда президент может внести свои предложения и замечания или подписать. Я надеюсь, что он в течение 15 дней, отведенных ему законом подпишет избирательный кодекс", - заверял глава ВР.

Как писало РБК-Украина, Парубий заявил, что новый избирательный кодекс по открытым спискам был принят одним единственным голосованием без нарушения закона "О регламенте Верховной рады".

При этом представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук подчеркивал, что новый кодекс был принят с нарушением регламента ВР. "Когда кодекс принимают с 18 раз... будет ли он подписан? Бесспорно, он будет проанализирован, потому что мы уже сейчас видим нарушения регламента при принятии этих вещей", - сказал он.

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